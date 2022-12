(Di martedì 20 dicembre 2022) La Francia reagisce alla sconfitta rimediata contro l' Argentina nella finale dei Mondiali . Reagisce con un misto di scherno e insulti a colui che in particolare ha determinato il successo dei ...

La SSCN condanna qualunque comportamento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione oper motivi di razza, colore, religione, ... Il violento insulto di un pub francese: la maglia di Messi usata come uno zerbino! Così gli sconfitti sfogano la loro rabbia contro il dieci, ma la maglia messa per terra è quella del Paris Saint Germain ...