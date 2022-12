DailyNews 24

...ora che sempre nel settore del centrocampo la dirigenza napoletana negli ultimi tempi ha effettuato un sondaggio per Sasa. E questo va ben oltre ai destini dell'italo - tedesco. Ma dà l'...I discorsi tra i due club, comunque, non sono interrotti anche perché ai giallorossi, da tempo oramai, piace il centrocampista serboche difficilmente resterà a Torino. Del resto il giocatore ... Idea Lukic per sostituire Demme A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai ...Operazione ormai conclusa, quella imbastita tra Sampdoria e Napoli, sul quale girano anche altre voci di mercato in questi giorni.