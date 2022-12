Francia | Cauet | «Non condivido la sostituzione di Giroud in finale»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Benoit, ex centrocampista francese, è tornato a parlare della sconfitta inMondiale della “sua” Nazionale Benoit, ex centrocampista francese, è tornato a parlare della sconfitta transalpina ina Qatar 2022 ai microfoni di Tutti Convocati. LE PAROLE – «Deschamps ha visto che non eravamo in partita, l’uscita di Dembele giusta, quella diun po’ meno. L’Argentina aveva posizionato bene le sue pedine e non riuscivamo a saltare questa rete davanti a noi e a trovare gli spazi. Dopo però l’ha gestita bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

