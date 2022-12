E' morto Luis | l' orso andino più vecchio d' Europa 

(Di martedì 20 dicembre 2022) AGI -, l'piùd'Europa e'. Mancava meno di un mese e avrebbe compiuto 30 anni. Ma il male che lo aveva colpito al cuore e ai polmoni se lo è portato via la notte del 13 dicembre a Trento. Resta Bahia, da 28 anni compagna di una vita. Unici d'Italia, i due orsi hanno rappresentato un record di longevità mai eguagliato da nessun'altra struttura zoologica. 'Vulnerabile' di estinzione secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura,apparteneva ad una specie giunta alla ribalta delle cronache grazie al cinema e alla letteratura con l'orsetto Paddington. Adesso, come da tradizione per gli animali che in vita hanno rappresentato il cuore della lotta contro l'estinzione al Parco Natura Viva,'vivra'' una seconda volta ...

