Delia Duran torna a parlare del figlio desiderato e che non arriva

(Di martedì 20 dicembre 2022)e Alex Belli, fidanzati ormai da quattro anni, da tempo desiderano avere un bambino insieme. La coppia formata dalla modella venezuelano e dall’ex attore di Centovetrine è molto affiata e, nonostante gli alti e bassi, è sempre rimasta unita. Anche quando al GFVip 6 un flirt dell’uomo con Soleil Sorge aveva fatto traballare gli equilibri. La loro priorità, oggi, è creare una famiglia, ma stanno avendo alcune difficoltà. NewsMamme VIP Anne Hathaway su maternità e infertilità: "Dicono che è tutto positivo, non è così" Anne Hathaway, attrice e mamma di due bambini, ha rivelatote un'intervista di come la maternità l'abbia cambiata e, soprattutto, ha voluto s... In un’intervista al settimanale Nuovoha infatti ...

Isa e Chia

Inoltre, sulle Dolomiti erano presenti anche altri personaggi famosi , come per esempio Alex Belli e, Matilde Brandi, Benedetta Mazza, Valeria Marini, Raffaella Fico, Stefano Sala e la ...Alex Belli ehanno confessato tutta la loro frustrazione per il desiderio di un figlio che purtroppo, dopo molti tentativi, non sarebbe ancora arrivato. Alex Belli e: il desiderio di un ... Gf Vip 6, Soleil, Alex e Delia allo stesso evento ma sempre più distanti Delia Duran e Alex Belli stanno cercando di avere un figlio da più di un anno ma stanno avendo alcune difficoltà nel concepimento.Alex Belli e Delia Duran formano una bellissima coppia da ormai quattro anni: i due sono molto affiatati e uniti, e nulla sembra essere in grado di scalfire il loro amore, che resiste ad ogni ostacolo ...