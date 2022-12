(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il 16enne, calciatore della squadra Under 16 Elite della “Calcio 1919” era stato punito per aver dato uno schiaffo al, un’aggressione che gli era costata 4 anni di squalifica. Una misura che è stata ritenuta eccessiva dalla Lega Nazionali Dilettanti della Federazione italiana gioco calcio che ha rivisto la posizione del giovane calciatore. Squalifica diminuita da 4 anni a 18 mesi La nuova disposizione prevede che il 16enne debba restare lontano dai campi di gioco fino al 24 agosto del 2024. Un provvedimento rivisto quello del Figc che ha comunicato la sua decisione con un provvedimento, il numero 176, pubblicato due giorni fa. Posizione che arriva all’indomani del reclamo presentato dal legale del ragazzo, l’avvocato Loretta Morelli, sul quale la Corte Suprema di Appello territoriale ha ridotto a 18 mesi la squalifica con le sanzioni ...

Tivoli, prende a schiaffi l'arbitro: il giudice gli riduce la pena Il 16enne, calciatore della squadra Under 16 Elite della "Tivoli Calcio 1919" era stato punito per aver dato uno schiaffo all'arbitro, un'aggressione che gli era costata 4 anni di squalifica. Una misu ...Il giudice si è detto preoccupato: «Fenomeno allarmante anche perché incide sulla quantità e sulla qualità dei servizi offerti al cittadino» ...