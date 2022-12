(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nella giornata di ieri si è conclusa la seconda tappa della Coppa del Mondo di sci2022-2023 con le gare individuali (sia maschili che femminili) per la Adamello World Cup; gli azzurri hanno raggiunto ottimi risultati, grazie ai podi conquistati da(secondo alle spalle dell’elvetico Rémi Bonnet),e Alba De Silvestro (rispettivamente seconda e terza nella gara che ha visto trionfare, in solitaria, la francese Axelle Gachet-Mollaret). Riportiamo, di seguito, le dichiarazioni degli azzurri protagonisti delle gare individuali, rilasciate al termine delle rispettive prove e riportate dal sito ufficiale della Adamello World Cup, partendo da quelle dei tre atleti sopra menzionati per poi passare a Michele Boscacci (sesto),Compagnoni (settima) e ...

OA Sport

Chi pratica lofuori pista, loe le attività escursionistiche in ambienti innevati, deve obbligatoriamente dotarsi di dispositivi elettronici di segnalazione e ricerca Artva (...La prossima tappa di Coppa del Mondo diè in programma direttamente nel 2023 (per la precisione l' 11 gennaio ) in Svizzera presso la Regions Dents du Midi . Sci Alpinismo, Davide Magnini: "Contento per essere tornato sugli standard di due anni fa". Giulia Murada: "Volevo riscattarmi" I Carabinieri della Stazione di Monte Terminillo, oltre a svolgere quotidianamente i normali servizi, assicurano anche l’importante servizio di vigilanza e soccorso agli utenti della neve ...È il periodo ideale per vivere in maniera slow l'antica città vescovile altoatesina e i suoi incantevoli dintorni ...