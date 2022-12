Sampdoria | Ferrero cerca finanziatori | chiesto l'aiuto di Preziosi e Lotito

Samp News 24

All'ultimo saluto a Mihajlovic Giovanni Malagò, presidente del Coni, Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, e Massimo, ex presidente della. Ci sono poi Montella e i ...Non hanno voluto mancare neppure Massimoe Urbano Cairo , che sono stati presidenti dell'allenatore Sinisa allae al Torino, oltre agli ex compagni e amici più commossi, da Roberto ... Sampdoria, chi può finanziare Ferrero Chiesto aiuto a Preziosi [themoneytizer id=”99064-6] L’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, presente ai funerali di Mihajlovic, ha parlato ai presenti al termine. Queste le sue parole: “Penso che non ci siano parol ...Cessione Sampdoria, Massimo Ferrero sarebbe intenzionato a trovare i finanziamenti per il club: possibile coinvolgimento di Preziosi o Lotito ...