Pos e pensioni | le novità nella Manovra Mutui | c’è la norma per tornare al tasso fisso È scontro E Giorgetti insiste sulle coperture

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Sale la platea di lavoratori dipendenti che avrà diritto al taglio del cuneo fiscale del 3%. E salgono a 8 mila euro le decontribuzioni per le assunzioni di under 35. Per chi compra casa viene ripristinata lache permette di trasformare i mutui ipotecari davariabile a fisso.

TGCOM

L'interlocuzione con l'Ue spinge l'esecutivo a eliminare la soglia di 60 euro per l'utilizzo del. Si allarga la platea per il taglio di 3 punti del cuneo fiscale. Salgono a 600 euro le...'Sulil governo ha una sua posizione, spero ci sia un'ulteriore riflessione - afferma il ministro Giorgetti - . Ci rimettiamo al lavoro di questa Commissione per eventuali ristori o risarcimenti, ... Manovra, Giorgetti presenta la Legge di Bilancio con le modifiche: "Via norma Pos, pensioni minime a 600 euro per over 75" " Il ritardo per la presentazione del maxiemendamento, che peraltro in parte è stato presentato adesso, è dovuta al fatto che gli uffici del Mef erano pronti questo pomeriggio con il maxiemendamento m ...Roma evita lo scontro con Bruxelles. La premier Meloni: “Troveremo un altro modo per ridurre le commissioni sulle piccole somme” ...