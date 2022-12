La parata più importante nella storia del calcio?

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nonostante siano entratiloro fase ironica e il nostro sarcasmo ci abbia spinto a guardarli con un sorriso, penso che i soprannomi argentini possano ancora dirci qualcosa. Ci sono quelli che permettono di visualizzarci un’immagine in mente, a mettere insieme due cose che teoricamente non dovrebbero c’entrare niente una con l’altra. Per esempio quando lo vediamo ondeggiare di fronte a Koundé, lungo e senza muscoli, viene naturale pensare a Di Maria come a uno spaghetto scotto che si dimena tra le dita, che è quello che immagino gli argentini intendano con fideo. Poi ci sono i soprannomi che sono stati accartocciati dal contesto intorno a loro come un fazzoletto in una tasca. Che sono stati resi irriconoscibili, sostanzialmente ridicoli, ma che proprio per questa ragione rendono più solida, reale, la strada fatta e il tempo che passa. Fa ridere pensare che dopo ...