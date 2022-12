La moglie di Antonio Panzeri sarà estradata in Belgio

Leggi su agi

(Di lunedì 19 dicembre 2022) AGI - I giudici della Corte d'Appello di Brescia hanno accolto la richiesta di 'consegna' aldi Maria Dolores Colleoni, ladell'ex eurodeputato, finita ai domiciliari nell'inchiesta Qatargate. La decisione non è però immediatamente effettiva perché la difesa ha cinque giorni di tempo per fare ricorso in Cassazione. Colleoni ha affermato di non essere a conoscenza degli affari del marito. Se condannata, hanno stabilito i giudici, sconterà la pena in Italia.