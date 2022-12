La democratica statunitense Katie Porter non ha detto | «la pedofilia non è un crimine»

Leggi su facta.news

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il 18 dicembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un video in cui si vede la rappresentantedella California,, affermare in inglese che su Twitter può capitare che una persona sia ritenuta «in qualche modo un criminale e coinvolta in atti criminali, semplicemente a causa della sua identità, del suo orientamento sessuale». Il filmato è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma cheavrebbe affermato che «lanon è un, ma un “tipo di identità”». Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma in quel filmatonon hai mai dichiarato che lanon è un, come ...