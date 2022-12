Insegue e tampona auto Poi morde un carabiniere - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

Notte agitata a Galciana: 40enne ubriaco si scaglia contro i militari intervenuti sul luogo dell'incidente. Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ...... loanche se, per farlo, supera lo svincolo che l'avrebbe portata a Ladispoli dal suo ... Ovvero che un tir, forse proprio quello di Focassati,un'auto guidata da una donna e prosegue la ... Insegue e tampona auto Poi morde un carabiniere Notte agitata a Galciana: 40enne ubriaco si scaglia contro i militari intervenuti sul luogo dell’incidente. Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ...Verso il cambio di accusa per l'autista del tir: omicidio volontario aggravato. Gli audio al 112 Roma. Omicidio volontario aggravato. È l'accusa che potrebbe rovesciare il caso di Alessia Sbal, schiac ...