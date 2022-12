Giù nei sondaggi | ora la Schlein strizza l' occhio ai 5 Stelle

Il Sole 24 ORE

restanti parziali pur probabilmente senza una prestazione memorabile, ma in partite come queste ...set non solo abbiamo limitato il numero degli errori stessi ma abbiamo iniziato a mettere...Stamane mandol'ennesimo groppo di noia per la reazione scandalizzata di tanti ayatollah del ... Ma stavolta colgo un astio sempre più acuitoconfronti di Messi e compagni che mi lascia stranito,... Consumi elettrici giù del 5% in novembre, sbloccati 147 impianti di rinnovabili