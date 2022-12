Danni causati dai lupi | risarcimenti agli allevatori piemontesi

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La Regione Piemonte assicura la copertura finanziaria a tutti gliche, partecipando ai bandi regionali 2022, risultano idonei a contributo per i costi dovuti alle misure in ...

L'Ancora

I medici dell'ospedale riminese hanno tentato per giorni di salvargli la vita, ma idalla mancanza di ossigeno , purtroppo erano troppo gravi, scrive Il Resto del Carlino. Bimba nasce ...... in caso di superamento del budget totale disponibile il valore di 150 euro a punto sarà proporzionalmente ridotto) e per gli indennizzi diretti per iprovocati dai grandi carnivori al ... Danni causati da lupi agli allevatori piemontesi: dalla regione altri 170 mila euro di indennizzi La Regione Piemonte assicura la copertura finanziaria a tutti gli allevatori piemontesi che, partecipando ai bandi regionali 2022, risultano idonei a ...E'stato un vicino a lanciare l'allarme nel cuore della notte tra domenica 18 e lunedì 19 dicembre, nessuna persona coinvolta ...