(Di lunedì 19 dicembre 2022) All’«dei» di Marco Maffeis in via G. D’Alzano a Bergamo un perfetto connubio tra cucina del territorio e una splendida panoramica enologica nazionale, con una carta vini di circa 150 etichette

L'Eco di Bergamo

Così nella 'vecchia' del museo di Cjase Cocèl di Fagagna sono stati consegnati i diplomi ... In epoca post covid si è preferito ridurre il numeropartecipanti e così, con grossa ...Natale stellato quello di Michele Cobuzzi, chefristoranti all'interno dell'hotel Milano Verticale UNA (via Carlo de Cristoforis 6, tel. 0262271), che propone un pranzo di Natale all'... Da «Osteria dei Valenti» gusto, qualità e freschezza P asta fresca, salumi e formaggi locali, dolci fatti in casa: il menù dell’«Osteria» è ricco di piatti della tradizione, cucinati con grande esperienza, con una particolare attenzione all’abbinamento ...Nella tarda serata di domenica 18 dicembre la squadra di prima partenza dei vigili del fuoco della sede centrale di Rieti è ...