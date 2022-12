Cori | fumogeni e applausi per l' ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Compagni di squadra, amici e tifosi. Piazza Repubblica a Roma, gremita per l'addio aMihalovic, scomparso il 16 dicembre, all'età di 53 anni.Alla cerimonia, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, sono stati molti i...

Poi ie idei tifosi mentre l'auto si allontana dalla basilica, diretta al Verano, seguita dalla famiglia. I tifosi di Lazio Bologna e Torino hanno acceso, intonando lo storico ...Gli applausi hanno accompagnato l'ultimo viaggio, poi spazio aibiancocelesti degli ultras della Lazio e il coro più famoso dedicato al campione: 'E se tira Sinisa è gol'. VIDEO Addio Sinisa: applausi, cori e fumogeni per l'ultimo saluto a Mihajlovic AGGIORNAMENTO ORE 13:28 - Anche la SS Lazio lascia la basilica. Giocatori, dirigenza e il presidente Lotito escono dopo lo svolgimento del rituale. Igli Tare ricorda Sinisa ai microfoni dei ...AGGIORNAMENTO ORE 13:10 - Cori e fumogeni biancocelesti accompagnano il veicolo che tra la folla si allontana in direzione del cimitero. Clicca qui per il video dell'ultimo saluto a Sinisa ...