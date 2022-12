Autostrade | prime installazioni di illuminazione 2 0 sul viadotto di Capodichino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Illuminare in modo ottimale la carreggiata, comunicare con l’utenza in un’ottica smart road e migliorare la sicurezza grazie a uno scambio continuo di informazioni tra la strada e la sala radio”. Questo, secondo quanto riferito in una nota di, “è il complesso sistema diRadente che si è acceso, in via sperimentale, sulla prima parte deldie che rientra nel più ampio progetto di ammodernamento della Tangenziale di Napoli. Questa sperimentazione, lungo i primi 250 metri del tratto, vedrà entro la fine di aprile l’installazione di 1800 corpi illuminanti per tutta la lunghezza del, a una distanza di sei metri l’uno dall’altro, permettendo un risparmio energetico del 33%, rispetto all’...