VIDEO Cassano mantiene la promessa | bagno a 2 gradi per la vittoria di Messi

fcinter1908

L'Argentina di Leo Messi è campione del mondo e Antoniofesteggia con un tuffo nella piscina gelata. 'Con 2 gradi, acqua freddissima, vamos Leo!', scrive l'ex calciatore nel post su Instagram. 'Campioni del mondo, sei il più grande della storia', ...Commenta per primo Detto e fatto, Antonioha mantenuto la promessa fatta qualche giorno fa sul suo profilo instagram: 'Se l'Argentina ... come testimonia questopostato sul suo profilo ... VIDEO / Cassano mantiene la promessa: “Leo, campioni del mondo!”. E si tuffa in piscina Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Lorenzo Cassata sembrava davvero a un passo dal vestire la maglia dell'Albenga. Poi l'inversione a U, proprio in extremis, per riabbracciare i colori nerazzurri. Come segno del destino è arrivata anch ...