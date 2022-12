Ucraina | pacchi di Natale dall’Italia | “I doni più richiesti? I generatori di corrente per villaggi e ospedali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Come tutti gli anni, quando si avvicinada Ponte Mammolo partono i pulmini pieni didi, cibo per le festività natalizie, diretti in. “Quest’anno i regali che però vanno per la maggiore sono lampade ricaricabili eche oggi si fatica a trovare” spiega Mario Tronca presidente dell’Associazione. Oles Horodetski presidente della Comunità dei cristiani ucraini in Italia lancia un appello alle società energetiche e ai comuni: “Servono trasformatori per poter mandare l’elettricità ao comprensori“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.