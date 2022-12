Monza | sorpreso a smontare auto rubate | arrestato

IL GIORNO

... pregiudicato per reati contro il patrimonio e riciclaggio il quale è statoall'interno di ... fanali, paraurti, etc.) che sono risultate frutto di furti commessi a Milano in provincia di...... pregiudicato per reati contro il patrimonio e riciclaggio il quale è statoall'interno di ... su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura di, è stato associato ... Seveso, smontava auto rubate nella sua officina: arrestato L'attore, conduttore e comico milanese, in scena anche oggi, 18 dicembre, alle ore 16, porta sul palco un divertente testo dello scrittore Francesco Piccolo in cui privato e pubblico si intrecciano in ...Scoperto in Brianza un capannone con 12 auto ”cannibalizzate”. Arrestato un 43enne. Scoperto in Brianza un capannone con 12 auto ”cannibalizzate”. Arrestato un 43enn e. Nei giorni scorsi carabinieri d ...