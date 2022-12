LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2022 in DIRETTA | Odermatt va in testa e cerca la rimonta Azzurri ad un passo dalla top15

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) LICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL14.13 Tocca all’austriaco Marco Schwarz. Vantaggio di 12 centesimi al cancelletto. 14.12 Fa molto bene in fondo lo svizzero ma è terzo a 1.11 dal connazionale. 14.11 Parte lo svizzero Justin Muriser con 11 centesimi di vantaggio. Errore subito e perde tantissimo! 14.09 Questa la nuova classifica: MarcoSUI Atle Lie McGrath NOR +0.70 Filip Zubcic CRO +1.18 Joan Verdu AND +1.37 Stefen Brennsteiner AUT +1.45 9. Luca De Aliprandini ITA +1.0310. Fabian Wilkens Solheim NOR +1.09 14.08 MARCOVA IN! 70 centesimi di vantaggio per lo svizzero aggressivo come non mai! Un fenomeno, anche nelle ...