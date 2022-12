Francesco Totti e Noemi Bocchi | prima lite in pubblico…lei…

(Di domenica 18 dicembre 2022)è al centro del gossip già da qualche mese. All’inizio dell’estate, infatti, il calciatore ha annunciato la fine della sua relazione con Ilary Blasi, finendo al centro dei riflettori. Ma adesso che è uscito allo scoperto con la nuova compagna,, non tutto sembra procedere come forse aveva previsto. Ecco sto sta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

DiLei