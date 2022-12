FdI Sannio | grande partecipazione a Roma al decennale del partito

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italiaannuncia la propria soddisfazione per la folta delegazione di militanti e dirigenti che hanno raggiuntoper i dieci anni di Fratelli d’Italia. Si tratta infatti di quasi cento presenze sannite a Piazza del Popolo, fra chi ha raggiunto la capitale con mezzi propri e chi con il pullman organizzato appositamente per l’evento. Un successo che dedichiamo a tutti gli iscritti della provincia di Benevento, che grazie al loro contributo decisivo stanno contribuendo in maniera decisiva alla crescita delin tutto il. A margine interviene anche Ciro Vallone, responsabile provinciale organizzazione: “Dato il mio ruolo, voglio ringraziare di cuore tutti gli amici che hanno partecipato alla trasferta di ieri, con un ...