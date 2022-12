De Paul | «Ricorderò per tutta la vita questa giornata»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 dicembre 2022) Le parole di Rodrigo De, centrocampista dell’Argentina e dell’Atletico Madrid, dopo la vittoria del Mondiale «Siamo nati per soffrire, soffriremo sempre, ma ne vale la pena.perla», ha detto a fine gara Rodrigo De, Il centrocampista ha aggiunto che «bisogna soffrire per potersi divertire, ci siamo meritati la vittoria. Per essere un campionedevi battere l’ultimo campione e oggi ce l’abbiamo fatta». Infine, una dedica a tutti i tifosi: «Amo tutti gli argentini. Siamo in cima al mondo. Spero che l’intero paese sia felice quanto noi. Non ci posso credere ma siamo campioni del mondo». L'articolo proviene da Calcio News 24.