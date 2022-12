Costume Quest 2 è ora gratis su Epic Store

Multiplayer.it

Il gioco di oggi è2 . Poco sotto, la descrizione ufficiale: Come saprete, Epic festeggia le vacanze natalizie con 15 giochi gratis , il primo dei quali disponibile dalle ore 17 di ogni ...Il gioco che oggi Epic Games ha deciso di regalare a tutti gli iscritti al suo negozio online è2. Si tratta del sequel della prima avventura. "Esplora spettrali paesaggi senza tempo, ... Epic Games Store: Costume Quest 2 è il gioco gratis di oggi, 17 ... Ancora una volta, i piani di Epic Games Store potrebbero essere stati svelati in anticipo. Ecco quale potrebbe essere il regalo del 18 dicembre.Epic Games Store continua a mettere a disposizione degli utenti moltissimi regali, tra cui un titolo scaricabile gratuitamente per sole poche ore.