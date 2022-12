Bugie a non finire alla compagna | Una è clamorosa

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ha mentitoper più di dieci anni fino a quando ha commesso un errore che ha fatto venire a guna verità incredibile. Un mare didurate una vita, che ha caratterizzato la storia d’amore di una coppia pugliese, fino a quando l’incredibile verità è venuta a g, con grande sorpresa della donna, che ha scoperto di avere avuto al suo fianco per tanto tempo uno sconosciuto. Poliziotti- Fonte: pixabay.comL’uomo, dal loro primo incontro, ha dettosua fidanzata di essere un poliziotto della sezione volanti di Bari. Una bugia andata avanti per 11 lunghi anni, in maniera incredibile, senza che la donna si accorgesse di nulla. Evidentemente la malcapitata non era solita interrogare il compagno su come andavano le cose a lavoro, come fanno di solito ...