Assassin’s Creed Codename Jade | spuntano online dei leak

Leggi su tuttotek

(Di domenica 18 dicembre 2022)deicon del materiale inedito riferito ad. scopriamo tutti i dettagli in questa news La celebre saga di Ubisoft è sempre sotto ai riflettori in questi ultimi mesi. Durante l’Ubisoft Forward dello scorso settembre infatti sono stati annunciati diversi nuovi progetti dedicati al franchise: parliamo ad esempio di Mirage, il prossimo capitolo per console che dovrebbe essere un ritorno a gameplay ed ambientazioni più vicine al capostipite della serie, oRed, un nuovo episodio principale che, stando a quanto dichiarato, ci porterà a esplorare il Giappone feudale. In quello stesso evento è stato anche annunciato...