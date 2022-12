Albano svela i piani con Loredana Lecciso per Natale

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 18 dicembre 2022) Spesso al centro dei riflettori, non solo per la sua carriera ma anche per la sua vita privata.anche questa volta ha dato da parlare ai magazine di cronaca rosa. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, nel corso di una recente intervista, ha rivelato i suoiper le feste natalizie, che trascorrerà … L'articolo proviene da Velvet Gossip.