Totti su Mihajlovic | ”Mi mancherai amico mio”

QUOTIDIANO NAZIONALE

Con queste parole, e una foto su Instagram in bianco e nero che li ritrae assieme, Francescoesprime il cordoglio per la morte di Sinisa. Fu proprio il campione serbo che suggerì all'...Veron,, Vieri, Nesta e Pirlo: "Ci mancherai guerriero" Sui social tantissimi mesaggi dai suoi ex compagni di squadra, ma pure da tanti grandi del calcio come Francescoed Andrea Pirlo . ... "Vuja, fa entrare il ragazzino, se lo merita". Mihajlovic, la storia dell'esordio di Totti Lo ricorderemo sempre per la fierezza con cui ha combattuto, per tre anni, il male che l’aveva colpito. E per l’atroce ruolo che gli era toccato rappresentare, quello ...CAPELLO —”Ho avuto la fortuna di incontrarlo in tutti i suoi ruoli, una persona unica, con grandi valori: credeva nella gente, nell’onestà, un uomo vero tutto di un pezzo. Non si piegava, voleva rispe ...