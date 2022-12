Ternana-Como | i convocati di Aurelio Andreazzoli

TerniToday

espulso Adorni (B) Reggina - Bari: ore 20.30 Domenica 18 dicembre Ore 14 Cittadella - Sudtirol Cosenza - Ascoli Modena - Benevento Parma - SpalPalermo - Cagliari: ore 18.45 Genoa - ......00 Argentina - Francia CALCIO - SERIE B 14:00 Cittadella - Südtirol 14:00 Cosenza - Ascoli 14:00 Modena - Benevento 14:00 Parma - SPAL 14:0018:45 Palermo - Cagliari 20:45 Genoa - ... Ternana-Como, ultime dai campi e probabili formazioni: Andrea Favilli si candida per una maglia da titolare La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Andreazzoli ritrova Favilli che potrebbe giocare dall’inizio, rebus trequartista, Corrado dovrebbe tornare titolare. C’il il rientro nei ranghi di Andrea Favilli, ma l’allenatore della Ternana Aurelio ...