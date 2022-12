Nuova sconfitta e tifosi furiosi | esonero già deciso?

Leggi su rompipallone

(Di sabato 17 dicembre 2022) Continua a regalare spettacolo la Serie B in questo particolare momento della stagione. Con l’imminente termine dei Mondiali in Qatar ed il ritorno in campo delle principali compagini in sfide amichevoli, il campionato cadetto continua a regalare squarci di competizione ufficiale per club agli appassionati. Josep Clotet Ruiz Dalle ore 18 di quest’oggi, è ufficialmente partita la 18a giornata in cadetteria, in grado di regalare gioie e dolori già dalla sfida d’apertura. Un sonoro 3-0 è maturato nella sfida fra Pisa e Brescia, dando continuità al magistrale lavoro svolto dal CT Luca D’Angelo in Toscana. D’altro canto però, il nuovo ko porta malessere in terra bresciana e, a farne le spese, è proprio Josep Clotet. Brescia ancora ko, Clotet in bilico: rischia l’3 reti incassate in quel di Pisa, nell’immediato post-di Parma, ...