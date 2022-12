Nuoto | mondiali vasca corta | Franceschi argento nei 400 misti femminili

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) Melbourne, 17 dic. (Adnkronos) - L'azzurra Saraconquista la medaglia d'nella finale dei 400aiindi Melbourne con il tempo di 4.28.58. Oro alla statunitense Hali Flickinger in 4.26.51 e bronzo alla giapponese Waka Kobori in 4.29.03. L'altra azzurra in finale Ilaria Cusinato ha chiuso con il settimo tempo. L'Italia sale a quota 12 e spezza il tabù della medaglia femminile. E' la prima medaglia iridata per la livornese che ha fatto la differenza soprattutto nella frazione a rana.