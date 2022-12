Natale | Assoutenti | stangata per chi parte Voli +101 | 6%

Leggi su lopinionista

(Di sabato 17 dicembre 2022) ROMA – Chi deciderà di trascorrere le feste die Capodanno fuori casa andrà incontro a fortissimi rincari di prezzi e tariffe che investono tutto il comparto dei viaggi. Lo afferma, che lancia l’allarme in vista delle prossime festività. Chi deciderà di spostarsi per l’Italia in auto dovrà mettere in conto una maggiore spesa per il gasolio pari a 7,5 euro a pieno, a causa dei rincari del diesel il cui prezzo alla pompa risulta oggi più elevato del 9,5% rispetto al periodo didello scorso anno. Situazione inversa per la benzina, che costa in media il 2,9% in meno di un anno fa. Ma la verasi registra per chi si sposterà in aereo: le tariffe deinazionali sono rincarate su base annua dell’80,4%, quelle deieuropei del 94,1%, più che raddoppiati ...