Morte Mihajlovic | Mancini svela | «L’avevo visto pochi giorni fa | stava abbastanza bene»

(Di sabato 17 dicembre 2022), il ct della Nazionale Robertoè tornato a parlare della scomparsa dell’amico ed ex compagno Roberto, intervistato dal Corriere dello Sport, hato un retroscena su Sinisa. LE PAROLE – «fa, prima che lo ricoverassero, avevamoinsieme una partita del Mondiale. Ridendo e scherzando,, era uno di quei momenti in cui non pensi a quello che stai affrontando e vivi come se nulla fosse.Per me era un fratello, sì ho perso un fratello perché siamo andati oltre l’amicizia. Inevitabile quando condividi tante emozioni l’uno accanto all’altro». L'articolo proviene da Calcio News 24.