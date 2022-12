LIVE Napoli-Villarreal 0-0

(Di sabato 17 dicembre 2022) Iltorna in campo. Terza amichevole per la squadra capolista in Serie A, alle 20.30 gli azzurri di Spalletti ospitano al Maradona il...

Più di un mese dopo l'ultima volta, riapre lo Stadio Maradona , per un amichevole speciale del. Gli azzurri sfideranno il Villarreal , con il "ritorno" nostalgico di due grandi excome Albiol e Reina . Terza amichevole per la squadra di Spalletti , che davanti a ben 30.000 spettatori vuole riconfermare i buoni risultati e prepararsi al meglio in vista della ripresa del ...SEGUI LA DIRETTA SUL NOSTRO SITO FORMAZIONI UFFICIALI: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Ndombele, Raspadori, Kvaratskhelia, Osimhen, Elmas. Villarreal : Reina, ... LIVE - Napoli-Villarreal, le formazioni: Raspa titolare, Elmas al posto di Politano. Gli ex Reina e... 20:30 - Napoli e Villarreal fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Squadre in campo per il riscaldamento pre-partita. 19:43 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Villarreal, terza amichevole ...LIVE – Torna in campo il Napoli al Maradona, nell’amichevole con il Villareal degli ex Albiol e Reina. 20:25: Riflettori di nuovo accesi allo stadio Maradona!!! Circa 20mila spettatori presenti NAPOLI ...