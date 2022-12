LIVE – Cesena-Alessandria 1-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 17 dicembre 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di, match della diciannovesima giornata del girone B di. La terza forza del campionato insegue i tre punti per minacciare le prime due posizioni di Reggiana e Gubbio. L’invece vuole lasciare i bassifondi della classifica. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale dal 1? di gioco. Fischio d’inizio alle 14:30. DOVE SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-0 (11? Prestia) 26? – Succede poco dopo il gol. Nessuna azione pericolosa. 11? – Come non detto.in vantaggio!!! Padroni di casa in avanti grazie alla rete di Prestia di testa da schema su punizione: 1-0. 10? ...