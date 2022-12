La norma ' salva calcio' nella manovra? 60 rate in 5 anni con mora al 3%

Verità e Affari

La cosiddettasu "calcio", ribattezzata 'sport', che quindi non riguarda solo le società calcistiche ma tutte le società sportive, le federazioni e gli enti di tutto il mondo dello sport, potrebbe ...LACALCIO Unacalcio' potrebbe rispuntare proprio nella manovra. L'emendamento bipartisan, che era stato inserito ma poi tolto dal decreto aiuti quater, consente a tutte le ... La norma Salva-calcio rispunta nella manovra: dall'Inter alla Juve ... Ribattezzata “salva sport”, la misura non riguarda solo le società calcistiche ma tutte le società sportive, le federazioni e gli enti di tutto il mondo dello sport La cosiddetta norma su "salva ...I lavori sono ancora in corso in commissione Bilancio alla Camera sul fascicolo degli emendamenti alla manovra che attende entro domani il secondo pacchetto dei correttivi proposti dal governo.