Highlights e gol Sassuolo-Psv 1-2 | amichevole invernale 2022 VIDEO

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ilcon glie i gol di-Psv 1-2,del 17 dicembre. Sconfitta in rimonta per la squadra di Dionisi, battuta dagli olandesi presso il Marbella Football Center, dove si sono giocati 4 tempi da 30 minuti. Neroverdi in vantaggio con Frattesi, ma ripresi da El Ghazi. Il gol vittoria, quindi, è stato realizzato da Bakayoko. Di seguito ecco le immagini salienti di-Psv. SportFace.

MilanoToday.it

Il pari arriverebbe anche con unin mischia , ma l'arbitro Coote decide di annullare la rete dei Gunners per un fallo di confusione su Riccio, promosso per quanto visto in campo. Consueta ...Glie le azioni salienti di Arsenal - Juventus 0 - 2 , match amichevole dell'Emirates Stadium. Con tanti assenti, la squadra di Allegri sblocca a sorpresa il risultato al 47 del primo tempo: ... Video gol Liverpool-Milan 4-1, highlights partita Arsenal-Juventus 0-2: un autogol nel 1° tempo e una rete di Iling nella ripresa consentono ai bianconeri di battere Arteta e i suoi ...Gara non molto intensa ad Imola tra Imolese e Reggiana che termina con una vittoria ospite 0-1 nella gara di Serie C.