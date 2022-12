Cannavaro | testa al Modena e un pensiero a Mihajlovic | “Niente calcoli | servono punti”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tempo di lettura: 6 minutiUltima trasferta del 2022 per il Benevento. Giallorossi di scena domani aper cercare la terza vittoria consecutiva dopo i successi con Parma e Cittadella. La formazione di Fabio, però, è alle prese con una nuova emergenza e dovrà fare attenzione alla voglia di rivalsa dell’undici di Tesser, reduce dal pesante ko di Bari. A presentare la sfida in programma al “Braglia” è lo stesso tecnico giallorosso, intervenuto questa mattina in conferenza stampa.– Abbiamo perso un guerriero, una persona che ho avuto la fortuna di conoscere. Un ragazzo fantastico che emanava energia, un compagno di squadra ideale. L’ho apprezzato da compagno e da allenatore, mi piaceva la sua filosofia. E’ una grossa perdita per il calcio italiano, l’affetto che la gente sta dimostrando fa capire quello che ...