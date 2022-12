Accordo fra Ue e Azerbaigian su energia grazie a cavo sottomarino

PuntoSicuro

L'prevede un nuovo cavo quasi completamente sottomarino di 1.195 chilometri che collegherà l'Azerbaigian all'Ungheria passando per la Georgia e la Romania."L'Unione Europea è stata in grado ...Il Programma prevedeva 5 gare: le prime quattro sono andate in Gazzetta ufficialeaprile e ... tutti i lotti, di durata biennale, verranno attuati mediante il flessibile strumento dell'... In arrivo l'accordo fra gli USA e UE per il trasferimento... Le pensioni minime per chi ha più di 75 anni verranno alzate a 600 euro lordi al mese, 75 in più degli attuali 525 euro. Su questo punto è stato raggiunto un accordo nella maggioranza di governo e la ...È chiuso, a quanto si apprende da fonti di governo, l'accordo politico in maggioranza sull'aumento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75. (ANSA) ...