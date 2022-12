A Cirano un viaggio nel tempo | tornano mercatino e antichi mestieri

Leggi su bergamonews

(Di sabato 17 dicembre 2022)(Gandino). Una tradizione consolidata, che anima per due giorni l’antico borgo grazie a decine di volontari. Sabato 17 e domenica 18 dicembre l’antico borgo di(frazione di Gandino) sarà il fulcro delle iniziative del Natale in Val Gandino. Grazie ai volontari, alla locale Consulta ed al patrocinio degli enti territoriali, sabato 17 dicembre, dalle 14 alle 18.30 lungo le vie centrali, sarà allestito ildi Natale, con bancarelle, giro con il pony, truccabimbi, giochi di legno, le musiche del baghet. Dalle 15 alle 16 storie della tradizione natalizia per i più piccoli con l’animatrice Laura Tonelli. Babbo Natale saluterà i bambini e per tutti dolci natalizi e vin brulé. Per l’occasione, grazie all’associazione “I negozi per Gandino” sarà allestito un trenino turistico gratuito che collegherà ...