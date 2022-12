Vittima di bullismo da anni | voleva togliersi la vita | il dramma di un 14enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUn ragazzo di 14di Gragnano, in provincia di Napoli, è statonegli ultimi tredi una serie di atti didi fronte ai quali avrebbe anche manifestato la volontà dila. Lo rendono noto i Carabinieri. Cinque i coinvolti, tra i 15 e 18, quest’ultimo minore all’epoca dei fatti, destinatari di una misura cautelare e collocati in comunità. Tra loro ci sono anche due ragazzi già indagati nell’ambito del procedimento penale relativo al suicidio di un 13enne avvenuto lo scorso 1 settembre. Le indagini condotte dai Carabinieri della stazione di Gragnano e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, iniziate nel settembre scorso, hanno consentito di appurare che un ...