Verissimo – Le storie | tre appuntamenti speciali con le interviste più emozionanti

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Silvia Toffanin torna con e tanti contributi inediti Sabato 17 dicembre, alle ore 14.10, su Canale 5 primo appuntamento con– Le. Per le festività natalizie il talk show condotto da Silvia Toffanin non andrà in vacanza: sarà in onda oltre a sabato 17, anche il 24 (alle ore 16.30) e 31 dicembre (alle ore 16.30), con– Le, trecon lepiùrealizzate in questa stagione da Silvia Toffanin e tanti contributi inediti. Silvia ToffaninIl talk show di Canale 5 tornerà in onda con il suo doppio appuntamento del weekend, sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023, alle ore 16.30. L'articolo proviene da Spettacolo.eu.