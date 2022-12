Valentino Rossi correrà il GTWC Europe nel 2023 Il Dottore in pista con la BMW

(Di venerdì 16 dicembre 2022)continuerà anche nella propria esperienza nel panorama delle ruote coperte dopo aver disputato con WRT l’intera stagione del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS. Il ‘’ sarà nuovamente della partita con la realtà belga nel campionato gestito da SRO, una sfida che sarà preceduta dall’impegno nella 24 Ore di Dubai e nella prestigiosa 12 Ore di Bathurst. L’ex centauro gareggerà con una BMW M4 GT3, ricordiamo infatti il passaggio dell’équipe di Vincent Vosse al brand bavarese dopo una lunga collaborazione con Audi Sport. Ilsegnerà l’inizio di un nuovo ciclo in vista della presenza nella classe regina del FIA World Endurance Championship 2024 con una delle inedite LMDh tedesche. La leggenda del Motomondiale sarà al via a tempo pieno nelle 10 ...

Tuttosport

Così si risolse in pochi secondi con una fumata nera la speranza didi correre la 8 ore di Suzuka con l'Aprilia quando il pilota di Tavullia era portacolori della Casa di Noale dal ...ROMA - Se si nomina la parola rivalità nella è impossibile non pensare a quella tra e. Un duello datato ormai 2015, ma che secondo il pilota spagnolo non vedrà mai un chiarimento e riappacificazione tra i due. " Come in un divorzio - spiega al programma "El Novato" sul ... MotoGP, Marquez e il rapporto con Valentino Rossi: "Come in un divorzio, non ci sarà una riconciliazione" Il 'Dottore' ufficializza gli impegni del 2023 che lo vedranno sulla M4 GT3 assieme a Martin e Farfus nel GTWC Europe, mentre le prime gare di 24h e 12h si terranno a gennaio e febbraio. Vanthoor-Weer ...Il campione spagnolo ha commentato l'antica rivalità con il pilota italiano. "C'era una tensione ed è esplosa" ...