Va all’ospedale per un’indigestione | scopre invece di avere un infarto | 45enne salvato dai medici

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Ho scambiato un dolore al petto e allo stomaco per indigestione,era il cuore che perdeva colpi”. Per Stelvio Mignani, albergatore di 45 anni, quello avvenuto lunedì scorso è stato un miracolo di Natale. A salvarlo, idell’ospedale Infermi di Rimini e prima ancora quelli del pronto soccorso di Riccione a cui si era rivolto dopo aver accusato dolori allo stomaco e al petto, che aveva inizialmente attribuito a “un’abbondante cena in famiglia” della sera prima. “Siccome ‘ci avevo dato dentro’ con il mangiare e anche con il bere, ho sottovalutato i dolori”, ha spiegato a Il Resto del Carlino. “Pensavo di aver fatto una indigestione. Dato che non passavano, insieme alla mia compagna sono andato al pronto soccorso riccionese”. Una volta lì, ha raccontato Mignani al quotidiano, è stato sottoposto agli esami e “nel giro di 20 minuti” trasferito ...