Ultime Notizie – Sciopero trasporti oggi 16 dicembre 2022 | treni | bus e metro a rischio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Si chiude, venerdì 16, la settimana di scioperi e manifestazioni indetta da Cgil e Uil contro la manovra 2023 del governo Meloni. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini sarà a Roma dove concluderà la manifestazione regionale in programma per le 10, in piazza Madonna di Loreto (piazza Venezia). Diretta su Collettiva.it. Oltre al Lazio si mobiliteranno: Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana. Intanto ieri, 15, ad astenersi dal lavoro sono state le lavoratrici e i lavoratori di Abruzzo, Marche e Piemonte. In Lombardia aderiscono alloi lavoratori di Atm.che potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 18 alle 22. I mezzi sono garantiti per tutto il resto della giornata. Linee ...

Il Sole 24 ORE

Tragedia in Piemonte dopo un terribile incidente domestico nel Biellese : dallepare che sia morto il marito e che sia rimasta ustionata la moglie . La coppia sarebbe stata investita da una fiammata di ritorno mentre cercava di accendere il camino . Morto il marito ...E intanto si è ulteriormente aggravato nelleore il numero dei morti nei disordini scoppiati in tutto il Perù dopo l'arresto dell'ex presidente . Le vittime sono ormai 18. Solo durante il ... Ucraina ultime notizie. Ok Ue al price cap, ma si tratta sulla soglia. Von der Leyen: fiduciosa per ... Finora è stato un Mondiale da 10. Domenica vedremo chi si prenderà anche la lode. 10 come Mbappè e 10 come Messi, ovviamente, perché ancora una volta, alla resa dei conti, è sempre il numero 10 che fa ...Il giovane, residente a Favara, era stato arrestato, negli scorsi giorni, dai carabinieri che lo avevano trovato appostato nei pressi dell'abitazione del prete ...