Spara un colpo di pistola in testa al vicino dopo una lite

Repubblica Roma

Protagonista un 52enne, che al termine di una lite col vicino di casa ha preso la pistola e gli ha sparato unalla testa, ferendolo gravemente. Sparatoria a Roma, chi sono le vittime: Sabina ...Sarebbe undi civiltà, di progresso . In una settimana avremmo fatto un salto in avanti di un ... tira fuori qualche argomento interessante e ricco di speranze, quando ad esempio lagrossa, ... Spara un colpo in testa a un 34enne e lo riduce in fin di vita: arrestato 52enne Dopo la strage di Fidene, un altro agguato con la pistola alle porte di Roma. Stavolta è successo a Rignano Flaminio. Protagonista un 52enne, che al termine di una lite col vicino di casa ...Un uomo di 52 anni durante una lite ha sparato in testa ad un 34enne: trasportato all’ospedale, è in condizioni critiche ...