Sam Worthington si apre sul suo alcolismo | “Bere mi aiutava a superare la giornata”

Leggi su screenworld

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il successo di Avatar, tredici anni fa, ha portato Samall’. L’attore ha interpretato il protagonista, Jake, nel ruolo di un soldato in Avatar che ha guadagnato il record di 2,9 miliardi di dollari dopo il suo debutto nel 2009. Era un ruolo che quasi tutti i protagonisti volevano. In un attimo,è diventato una delle star più richieste di Hollywood. L’esperienza di Avatar ha portato l’attore, all’epoca 29enne, a perdere il controllo della sua vita.racconta a Variety che ora ha 46 anni e ha quasi sacrificato tutto alla dipendenza. Racconta per la prima volta la sua storia di alcol e della disapprovazione che provava per se stesso: “Prima di un volo di prima classe, mi scolavo quattro o cinque bicchieri di champagne mentre ero fermo al gate. Lara, mia moglie, mi disse che non ...