Quattro deliziose ricette firmate dallo chef Angelo Pumilia | per un menù delle feste che profuma di agrumi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Unper lefirmato da, executivede La Foresteria Planeta, a Menfi, vicino Agrigento, il cui ristorante ha ricevuto nel 2022 il prestigioso riconoscimento dei “Tre cappelli” dalla Guida “I ristoranti e i vini d’Italia” de L’Espresso., nato a Sciacca in provincia di Agrigento, lavora a lungo in Giappone, anche tenendo seminari in molte scuole di cucina a Tokyo, Osaka, Nagoya e Fukuoka. Da lì guarda alla Sicilia con occhi nuovi ed è proprio lì che incontra Francesca Planeta, della prestigiosa famiglia di viticultori siciliani che possiede nell’Isola diverse tenute (da Menfi a Vittoria, a Noto, dall’Etna a Capo Milazzo) con annessi resort, e da anni investe in ricerca sulla biodiversità. Sintonia, amicizia, “inevitabile” ritorno a casa, nel 2009. ...